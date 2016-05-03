محاكم عسكرية باكستانية تقضي بإعدام 11 من طالبان

قضت محاكم عسكرية بإعدام 11 عنصرا من طالبان الباكستانية في جرائم مرتبطة بالإرهاب، وفق ما أعلن الجيش الثلاثاء.

وأورد بيان للجيش أن المحكومين الـ11 كانوا أدينوا خصوصا بقتل وخطف مدنيين وشن هجمات على القوات المسلحة والشرطة وتدمير مدارس ووسائل اتصالات.

وينتمي هؤلاء الى حركة طالبان الباكستانية التي تخوض تمردا داميا ضد الجيش والحكومة.

ومنذ يونيو 2014، تشن القوات الباكستانية هجوما واسع النطاق على طالبان ومتمردين آخرين في المناطق القبلية في وزيرستان الشمالية وخيبر بشمال غرب البلاد.

وتجددت المعارك بعد مجزرة ارتكبتها طالبان في مدرسة عسكرية في بيشاور في ديسمبر 2014 أسفرت عن مقتل 134 طفلا.