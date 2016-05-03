مقتل فلسطيني دهس 3 جنود إسرائيليين

أعلن الجيش الإسرائيلي أنه قتل فلسطينياً مساء الثلاثاء بعد أن صدم بسيارته مجموعة من الإسرائيليين في الضفة الغربية المحتلة ما أدى إلى إصابة ثلاثة منهم بجروح.

وجاء في بيان للجيش نقلته "فرانس برس" أن "المهاجم صدم بسيارته ثلاثة إسرائيليين شمال غرب رام الله (..) وردت القوات على التهديد المباشر وأطلقت النار باتجاه المهاجم ما أدى إلى مقتله"، مؤكداً نقل الإسرائيليين الثلاثة إلى المستشفى للعلاج.

وذكرت وكالة (معا) الفلسطينية أن الشاب الفلسطيني هو أحمد رياض عبد العزيز شحادة (36 عاماً)، وقد أطلق جنود الاحتلال النار عليه وهو بداخل سيارته عند المدخل الغربي لمدينة رام الله، بين بلدة بيتونيا وعين عريك غربي بدعوى دهس ثلاثة جنود.

ونقلت الوكالة المحلية عن شهود عيان أن الفلسطيني تفاجأ بالجنود ووقع حادث سير عادي، إلا أنه هرب خوفاً فأطلق عليه الجنود النار وقتلوه.