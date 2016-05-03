مقتل 113 مهاجرا بتحطم قوارب متجهة من ليبيا لإيطاليا

قالت المنظمة الدولية للهجرة اليوم الثلاثاء إن ما يقدر بنحو 113 شخصا لقوا حتفهم في حوادث تحطم 4 قوارب بين ليبيا وإيطاليا مطلع الأسبوع، بينما أصبح هذا الطريق البحري المفضل للمهاجرين غير الشرعيين إلى أوروبا.

وفي ظل إغلاق الطرق البرية بمنطقة البلقان بموجب اتفاق أبرم في الآونة الأخيرة، تعيد اليونان بموجبه المهاجرين إلى تركيا، قال مسؤولون إيطاليون إنهم يتوقعون محاولة المزيد من الناس القيام برحلة العبور الأطول والأخطر كثيرا من ليبيا.

وفي واحدة من أربع حوادث، أكدت قوات خفر السواحل الإيطالية أن سفينة تجارية إيطالية أنقذت 26 شخصا قبالة ساحل ليبيا وسط أمواج عاتية ويخشى أن يكون آخرون مفقودين.

وأضافت المنظمة نقلا عن شهادات ناجين، أن 84 شخصا فقدوا على ما يبدو في هذا الحادث، بينما غرق 29 على الأقل في محاولتين أخريين لعبور قناة صقلية في قوارب مطاطية. وما زالت المنظمة تحقق في حادث رابع.

وقالت المنظمة إن في المجمل لقي 1357 مهاجرا ولاجئا حتفهم في البحر في الأشهر الأربعة الأولى من العام معظمهم في الطريق عبر وسط البحر المتوسط، مقابل 1733 خلال نفس الفترة من العام الماضي.

وأعلنت أن منذ يناير/كانون الثاني وصل 28593 مهاجرا ولاجئا إلى إيطاليا عن طريق البحر بينما وصل 154862 إلى اليونان.