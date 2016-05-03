هل ينتج داعش أسلحة كيمياوية؟

حذرت منظمة حظر الأسلحة الكيمياوية الثلاثاء من وجود مؤشرات "مقلقة للغاية" إلى أن تنظيم داعش قد يكون يصنع أسلحة كيمياوية وأنه استخدمها بالفعل في العراق وسوريا.

وقال أحمد ازومجو رئيس المنظمة إن فرق تقصي الحقائق في المنظمة وجدت أدلة على استخدام غاز الخردل في هجمات في البلدين اللذين تمزقهما الحرب.

وصرح لوكالة فرانس برس "رغم أن الفرق لم تتمكن من نسبها إلى داعش (..) إلا أن هناك شبهات قوية بأن التنظيم استخدم أسلحة كيمياوية".

وأضاف على هامش مؤتمر يستمر ثلاثة أيام في مقر المنظمة في لاهاي "ثانياً، الشبهات تشير إلى أن التنظيم ربما قام بتصنيع هذه الأسلحة بنفسه وهو أمر مقلق للغاية".

وتابع أن ذلك "يثبت أن لدى (داعش) التكنولوجيا والمعرفة اللازمة كما أنه يملك مواد يمكن استخدامها في تصنيع أسلحة كيمياوية".

وكان مدير وكالة الاستخبارات المركزية الأميركية (سي آي ايه) صرح في فبراير الماضي أن عناصر تنظيم داعش لديهم القدرة على صنع كميات صغيرة من غاز الكلور وغاز الخردل.