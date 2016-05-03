وفد مجلس الأمن يزور الصومال في مايو لدعم الانتخابات

يزور وفد مجلس الأمن الدولي الصومال في مايو للتعبير عن دعم المجلس للانتخابات المقررة في هذا البلد في أغسطس، وفق ما أعلن الاثنين سفير مصر عمرو عبدالعاطي الذي يرأس مجلس اللأمن.

وأثناء جولة تمتد من 17 إلى 21 مايو سيزور ممثلو الدول الأعضاء في مجلس الأمن أيضاً نيروبي ومقر الجامعة العربية في القاهرة، بحسب المصدر نفسه.

وقال السفير المصري: "إن الانتخابات (في الصومال) ستنظم في أغسطس، ونحن نجهد لتقديم دعم مجلس الأمن".

وستكون الانتخابات ثاني اقتراع في الصومال منذ 1991، وكانت آخر انتخابات نظمت في 2012.

ويحاول الصومال الخروج من حالة الفوضى والحرب الأهلية التي تردى فيها منذ 1991.