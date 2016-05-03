"هنتر".. سفينة أميركية ذاتية القيادة لمطاردة الغواصات

يخطط الجيش الأميركي لبدء اختبار سفينة حربية جديدة تتميز بذاتية القيادة وتدعى "هنتر"، تهدف إلى مطاردة الغواصات في أعماق البحار والمحيطات.

تقدر سرعة السفينة 20 عقدة، وتعمل على الديزل وتستطيع الإبحار 3 أشهر متواصلة.

وتعتمد الولايات المتحدة السفن ذاتية الحركة في منافسة الصناعتين الصينية والروسية.

فيما تتميز "هنتر" بقدرتها على السباحة في عمق المياه لمدة تقارب الثلاثة أشهر وبسرعة سبعة وعشرين عقدة، إذ إنها تعتمد على خزانين من الديزل.

وتبلغ تكلفة الصنع ما يقارب العشرين مليون، أما تكلفة التشغيل اليومية فتتراوح بين 15 ألف و 20 ألفا، ما يعني أنها أقل كلفة بكثير من الوسائل التقليدية.