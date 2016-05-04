أميركا تتوقع الحصول على مزيد من الإمكانات للتصدي لـ"داعش"

أعرب وزير الدفاع الأميركي، آشتون كارتر، الأربعاء، عن ثقته بأن الدول المشاركة في القتال ضد تنظيم "داعش" في سوريا والعراق ستدفع بمزيد من الإمكانات العسكرية إلى ميدان المعركة.

وعقب اجتماع لوزراء دفاع الدول المشاركة في التحالف ضد التنظيم، قال كارتر إن "هناك إدراكاً مشتركاً أن علينا جميعاً أن نكون مستعدين لتقديم المزيد".

وأكد أنه "واثق بأن اجتماع اليوم سيثمر التزامات عسكرية إضافية".

وبحث وزراء الدفاع في اجتماعهم في مقر القيادة الأميركية الأوروبية في شتوتغارت مساهمات بلدانهم الاقتصادية والعسكرية في الحملة ضد "داعش".

وصرح كارتر للصحافيين: "الانتصار يتطلب المزيد. سننتصر ولكن علينا جميعاً أن نقدم المزيد"، مضيفاً أن "هذا القتال لم ينته بعد، وينطوي على مخاطر كبيرة".

إلا أنه تدارك أن "السماح لداعش بالحصول على ملاذ آمن يحمل مخاطر أكبر بكثير. ولتسريع إلحاق هزيمة دائمة بداعش، على الجميع بذل مزيد من الجهود".

وتأتي دعوة كارتر لتصعيد القتال ضد التنظيم بعد أسبوع من دعوة الرئيس باراك أوباما الدول الأعضاء في حلف شمال الأطلسي لزيادة إنفاقها الدفاعي.

كما تحدث كارتر عن العسكري الأميركي الذي قتل في العراق الثلاثاء خلال هجوم شنه "داعش" على موقع لقوات البيشمركة شمال مدينة الموصل.

وقال: "يجب أن يكون البلد بأكمله ممتناً لهذا الشاب ولعائلته على هذه التضحية".

وجاءت تصريحات كارتر عقب لقائه نظرائه الأسترالي والبريطاني والكندي والدنماركي والفرنسي والألماني والإيطالي والنيوزيلاندي والنروجي والإسباني.

ولفت إلى أنه اقترح عقد اجتماع آخر للتحالف ضد التنظيم في واشنطن هذا الصيف.



