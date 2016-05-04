أوروبا تقر اليوم اتفاق "إلغاء التأشيرات"

توافق المفوضية الأوروبية في اجتماعها الأسبوعي اليوم الأربعاء على توصيات إلغاء تأشيرات الدخول أمام مواطني تركيا في شهر يونيو المقبل.

ويستند القرار إلى تقويم المفوضية الإجراءات التي اتخذتها تركيا، والتي تستجيب لشروط إلغاء التأشيرة، وهي 72 إجراء.

ويعد القرار جزءاً من الصفقة التي أبرمها الاتحاد الأوروبي وتركيا لإدارة أزمة اللاجئين، حيث قبلت تركيا إعادة توطين المهاجرين الذين يصلون اليونان بطريقة غير شرعية في مقابل توطين عدد غير محدد من اللاجئين السوريين على ألا يتجاوز 74 ألف لاجئ، في أوروبا. وينقل اللاجئون من تركيا إلى الدول الأوروبية التي تقبل احتضانهم، وتقبل تركيا أيضا إعادة توطين المهاجرين غير الشرعيين الذين دخلوا أوروبا بصفة غير شرعية.

وفي المقابل، يقدم الاتحاد الأوروبي مساعدات مالية بقيمة 6 مليارات يورو في غضون الأعوام المقبلة تستثمر لتمويل مشاريع تحسين عيش السوريين في المخيمات في تركيا. وتحتضن تركيا 2.7 مليون لاجئ سوري.

ويثير القرار انتقادات في صفوف عدد من النواب والأحزاب السياسية حيث ينتقدون أوضاع حقوق الإنسان والإجراءات التي اتخذتها السلطات بحق مؤسسات إعلامية وصحفيين وخاصة وضع الأكراد في شرق تركيا. ولا يستبعد أن تصوت أغلبية النواب يصوت ضد القرار في واحدة من دورات البرلمان في المستقبل القريب.