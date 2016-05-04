الأمن الروسي يعتقل مجموعة خططت لهجوم في موسكو

أفادت وكالات أنباء روسية اليوم الأربعاء بأن جهاز الأمن الاتحادي أعلن اعتقال مجموعة من المواطنين المنحدرين من آسيا الوسطى تلقوا أوامر من "جماعات إرهابية" في سوريا وتركيا لشن هجمات في منطقة موسكو.

وقال جهاز الأمن الروسي إن الهجمات كانت مخططة لاستهداف احتفالات العطلات في أيار/مايو الجاري وإنها صادرت كمية كبيرة من الأسلحة والمتفجرات.

ونقلت وكالة "إنترفاكس" للأنباء عن جهاز الأمن الروسي: "صدرت أوامر بشن تلك الهجمات من قادة جماعات إرهابية دولية يعملون في سوريا وتركيا".

وذكرت وكالة "إنترفاكس" أن التحقيق لا يزال جاريا. ولم تعلن أسماء المعتقلين.

والتأهب على أشده في أجهزة الأمن الروسية تحسبا لهجمات متطرفين في موسكو وغيرها من المدن الكبرى في البلاد.

وتقدم القوات الروسية العون لقوات النظام السوري. وتبنى "داعش" العديد من الهجمات في روسيا أكثرها في منطقة القوقاز.

واعتقل جهاز الأمن الاتحادي الروسي 20 من أنصار "داعش" في آذار/مارس الماضي قال إنهم يحاولون تجنيد مقاتلين جدد داخل روسيا.