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انفجار يستهدف دورية إسرائيلية على حدود غزة

المصدر: القدس – زياد حلبي
دبابة إسرائيلية على حدود غزة - أرشيفية
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وقع انفجار قرب قوة تابعة لجيش الاحتلال الإسرائيلي، الأربعاء، قرب السياج الحدودي مع قطاع غزة.

ولم يتضح إن كان الانفجار ناتجاً عن قذيفة هاون أو عبوة ناسفة، على أنه لم يوقع إصابات، فيما أطلق الجيش الإسرائيلي النار تجاه مواقع مراقبة في قطاع غزة، وهو الحادث الثاني في خلال ساعات حيث كانت دبابة إسرائيلية أطلقت قذيفة تجاه موقع داخل قطاع غزة بعد سقوط قذيفة هاون قرب وحدة هندسية عسكرية.

يشار إلى أن جيش الاحتلال يواصل أعمال الحفر بحثاً عن فتحات لأنفاق هجومية عابرة للحدود باستخدام تقنيات حديثة وكان رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو قام الثلاثاء بجولة على المنطقة الحدودية وتفقد النفق الهجومي الذي كشفه الإسرائيليون على حدود غزة.

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