أردوغان يتعجل بلقاء أوغلو بعد تصاعد التوتر بينهما

يلتقي الرئيس التركي رجب طيب أردوغان برئيس الوزراء أحمد داود أوغلو، اليوم الأربعاء، مقدما اجتماعهما الأسبوعي يوما مع تصاعد التوتر بينهما.

وقال مكتب الرئاسة على موقعه على الإنترنت، إن من المقرر أن يبدأ الاجتماع الساعة السادسة مساء بالتوقيت المحلي (1500 بتوقيت غرينتش).

وشهدت الأسهم التركية، أمس الثلاثاء، أكبر هبوط لها منذ أكثر من خمسة أشهر بعد أن فاقم التوتر من مخاوف الأسواق الناشئة.

وازداد قلق المستثمرين إثر قرار حزب التنمية والعدالة الحاكم الذي ينتمي إليه داود أوغلو انتزاع سلطة تعيين مسؤولي الحزب الإقليميين من رئيس الوزراء.

وهذا واحد من أوضح العلامات حتى الآن على التوتر القائم بين أردوغان الذي يريد رئاسة تنفيذية، وداود أوغلو الذي سيكون دوره مهمشا إن تم إبدال النظام البرلماني في البلاد بنظام رئاسة تنفيذية.