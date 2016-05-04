تركيا تدمر أهدافاً لحزب العمال بضربات جنوب شرق البلاد

دمر الجيش التركي أهدافا لحزب العمال الكردستاني في ضربات جوية بجنوب شرق البلاد.

وكانت القوات المسلحة التركية قد قالت في بيان لها، اليوم الأربعاء، إن مسلحين أكرادا فجروا سيارة ملغمة قرب منشأة عسكرية في جنوب شرق تركيا الليلة الماضية، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 5 أشخاص.

وذكر الجيش أن مسلحين من حزب العمال الكردستاني نفذوا الهجوم قرب قاعدة لقوات الدرك في منطقة ديريك بإقليم ماردين قرب الحدود مع سوريا. وأضاف أن 4 من المصابين جنود.

وقال الجيش، أمس الثلاثاء، إن 42 على الأقل من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا في ضربات جوية شمال العراق، واشتباكات جنوب شرق تركيا يومي الاثنين والثلاثاء، وإن 3 جنود قتلوا.