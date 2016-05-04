أكد رئيس الوزراء التركي أحمد داود أوغلو، الأربعاء، أن تركيا مستعدة لإرسال قوات برية إلى سوريا عند الضرورة، بعد أسابيع من هجمات صاروخية دموية شنها متطرفون على منطقة تركية عبر الحدود السورية.

وصرح داود أوغلو حول تدخل بلاده بريا في سوريا قائلا: "إذا أصبح ذلك ضروريا، فسنرسل قوات برية".

وأضاف: "نحن مستعدون لاتخاذ جميع الإجراءات التي نحتاجها، سواء داخل تركيا أو خارجها لحماية أمننا".

وتتعرض منطقة كيليس الحدودية التركية الواقعة قبالة مناطق يسيطر عليها تنظيم داعش في سوريا إلى نيران القذائف الصاروخية منذ يناير أدت إلى مقتل 20 شخصا.

وردت تركيا بإطلاق نيران المدفعية على التنظيم المتطرف، إلا أنها لم تعلن نيتها إرسال قوات عبر الحدود إلى سوريا.

كما أكد داود أوغلو أن تركيا لها حق في الدفاع عن نفسها في مواجهة تنظيم داعش بموجب قرارات الأمم المتحدة.

وأوضح "ولكن ما زلنا نفضل الحصول على موافقة دولية، لأن تنظيم داعش مسألة تشغل العالم بأكمله. وأكدت تركيا مرارا أنها منفتحة على شن عملية برية في سوريا، إلا أنها ترغب في التحرك بالتعاون مع حلفائها".