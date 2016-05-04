رجل يخطف حافلة في واشنطن ويقتل أحد المارة

خطف رجل حافلة في العاصمة الأميركية واشنطن أمس الثلاثاء وقادها إلى محطة للوقود فقتل أحد المارة في حادث انتهى في أقل من ثلاث دقائق، حسب ما أعلنته الشرطة الأميركية.

وذكرت الشرطة أن سائق الحافلة التابعة لسلطات النقل في منطقة واشنطن أطلق إنذارا وهرب منها بعد أن هاجمه الرجل بسلاح.

وقالت قائدة الشرطة كاثي لانير للصحافيين: "المشتبه به بدا مضطربا وعنيفا للغاية". ولم تكشف الشرطة عن هوية المهاجم.

وقاد المهاجم الحافلة فوق الرصيف ثم إلى محطة الوقود فصدم أحد المارة الذي نقل إلى مستشفى وأعلنت وفاته.

واقتادت الشرطة المشتبه به إلى الحبس، وقالت لانير إنه ربما نُقل إلى مستشفى.

وأصيب سائق الحافلة بجروح وصفتها الشرطة بأنها لا تهدد حياته بينما لم يصب أي من الركاب.