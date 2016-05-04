مقتل جندي بانفجار سيارة ملغمة جنوب شرق تركيا

قالت القوات المسلحة التركية في بيان، اليوم الأربعاء، إن مسلحين أكرادا فجروا سيارة ملغمة قرب منشأة عسكرية في جنوب شرق تركيا الليلة الماضية، ما أدى إلى مقتل جندي وإصابة 5 أشخاص.

وذكر الجيش أن مسلحين من حزب العمال الكردستاني نفذوا الهجوم قرب قاعدة لقوات الدرك في منطقة ديريك بإقليم ماردين قرب الحدود مع سوريا. وأضاف أن 4 من المصابين جنود.

وقال الجيش، أمس الثلاثاء، إن 42 على الأقل من مقاتلي حزب العمال الكردستاني قتلوا في ضربات جوية شمال العراق، واشتباكات جنوب شرق تركيا يومي الاثنين والثلاثاء، وإن 3 جنود قتلوا.

وقتل آلاف المسلحين والمئات من أفراد قوات الأمن والمدنيين منذ عودة الصراع بين الحزب والدولة التركية في يوليو بعد انهيار وقف لإطلاق النار دام عامين ونصف العام.

وبدأ حزب العمال الكردستاني الذي تصفه تركيا وحلفاؤها الأوروبيون بأنه جماعة إرهابية حركة تمرد انفصالي في 1984 وأودى الصراع بحياة أكثر من 40 ألف شخص.