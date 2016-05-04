"الشفافية الدولية" تكشف نسب الفساد في عدة دول عربية

كشف تقرير لمنظمة الشفافية الدولية شمل 8 دول عربية والأراضي الفلسطينية، عن تزايد الفساد في هذه الدول مع التشديد على الوضع في لبنان في ظل أزمة سياسية، واليمن الذي يشهد نزاعا.

حيث يحتل لبنان المرتبة الأولى على قائمة الدول الأكثر فسادا في العالم العربي.

ويحمل هذا التقرير الجديد توقيع منظمة الشفافية الدولية، وشمل 8 دول عربية، وهي اليمن مصر والسودان والمغرب ولبنان والجزائر والأراضي الفلسطينية وتونس والأردن.

ويشير التقرير إلى أن 61% من مواطني هذه الدول يعتبرون الفساد ازداد انتشارا خلال السنة المنصرمة.

وتصل نسبة الذين يعتقدون أن الفساد ازداد إلى 92% في لبنان، و84% في اليمن، و75% في الأردن مقابل 28% في مصر و26% في الجزائر.

وفي إطار الفساد الإداري، أقر 77% من المستطلعين في اليمن، و50% في مصر بدفع رشاوى لقاء خدمة عامة مقابل 9% في تونس و4% في الأردن.

ولا يحكم الرأي العام في أي من هذه الدول إيجابيا على حكومته في صعيد مكافحة الفساد، ويعتبر عمل السلطات سيئا برأي غالبية من المواطنين الذين تتراوح نسبتهم بين 91% في اليمن، و58% في مصر.

ويكشف التقرير أن الفساد السياسي والإداري كان المحرك الأساسي للتحركات الشعبية، إلا أنها لم تبذل سوى القليل لتطبيق القوانين ضد الفساد.