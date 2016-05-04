31 مصاباً في مطب هوائي لطائرة "الاتحاد" المتجهة لجاكرتا

تعرّضت رحلة "الاتحاد للطيران" رقم EY474 المتجهة من أبوظبي إلى جاكرتا لمطب جوي شديد وغير متوقع، اليوم الأربعاء، قبل 45 دقيقة من موعد وصولها إلى مطار سوكارنو هاتا الدولي.

وبحسب بيان لشركة "الاتحاد"، فقد حطت الرحلة بسلام واستقبل المسافرون من قبل الطواقم الطبية التي كانت بانتظارهم لدى نزولهم من الطائرة.

ووصل العدد الإجمالي للإصابات إلى 31 إصابة، يتم حاليا معالجة 22 منهم من قبل المسعفين في المطار نظرًا لإصاباتهم الطفيفة، فيما تم نقل 9 مسافرين آخرين إلى المستشفى المحلي.

وقد تسبب الاضطراب الهوائي أيضًا ببعض الأضرار في المناطق المخصصة للتخزين في المقصورة.

وتعمل "الاتحاد للطيران" على توفير كافة المساعدات اللازمة للركاب المتضررين.