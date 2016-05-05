الاستخبارات الأميركية تشير لقدرة داعش على ضرب أميركا

أوضح مدير الاستخبارات الوطنية الأميركية، جيمس كلابر، أمس الأربعاء في مقابلة مع قناة "سي أن أن"، أن تنظيم "داعش" قادر على شن هجمات في الولايات المتحدة مماثلة لتلك التي وقعت في باريس وبروكسل.

وقال كلابر: "لديهم تلك القدرة"، مضيفا أن "هذا أمر يقلقنا كثيرا في الولايات المتحدة، بأنهم قادرون على تحضير هجوم مماثل لما قاموا به في باريس أو بروكسل".

وضربت موجة اعتداءات مناطق عدة من العاصمة الفرنسية باريس في 13 نوفمبر 2015، ما أدى إلى مقتل 130 شخصا. وفي 22 مارس فجر انتحاريون أنفسهم في مطار بروكسل ومحطة قطارات أنفاق ما أدى إلى مقتل 32 شخصا.

ويبدو أن تلك الاعتداءات التي تبناها تنظيم "داعش" مرتبطة بالخلية نفسها التابعة للتنظيم.

لكن مسؤولين أميركيين آخرين قابلتهم "سي أن أن" في البرنامج نفسه، قللوا من أهمية الأمر ومن تصريحات كلابر.

واعتبر الرئيس الأميركي باراك أوباما أن "هنا في الولايات المتحدة، نحن نتعامل مع تهديد أقل أهمية من أوروبا".