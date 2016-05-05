مقتل فلسطينية في قصف مدفعي إسرائيلي على قطاع غزة

قتلت فلسطينية الخميس في قصف مدفعي إسرائيلي في مدينة خانيونس بجنوب قطاع غزة، بحسب مصدر طبي فلسطيني.

وأفاد المصدر في مستشفى ناصر في خانيونس عن "استشهاد المواطنة زينة العمور (54 عاما) وإصابة شاب بجروح متوسطة في قصف مدفعي إسرائيلي على منطقة الفخاري شرق خانيونس".

وأكد المصدر نفسه أن المراة "أصيبت بشظية في القلب ونقلت إلى مستشفى ناصر بخان يونس حيث فارقت الحياة".

وأكد شهود عيان أنها أصيبت بينما كانت في منزلها.

وذكر مصدر أمني أن المدفعية الإسرائيلية أطلقت عددا من القذائف بالتزامن مع غارة جوية نفذتها طائرة "اف16" حربية في منطقة الفخاري ما أسفر عن أضرار في عدد من المنازل.

والعمور هي أول ضحية للتصعيد الأخير بين الجيش الاسرائيلي وحركة حماس التي تسيطر على قطاع غزة.

وشن الطيران الحربي الإسرائيلي بعد ظهر الخميس غارات جوية جديدة استهدفت أربع قواعد لحركة حماس في قطاع غزة، بحسب بيان صادر عن الجيش.

وأضاف الجيش الإسرائيلي أن حماس "أطلقت بشكل متكرر قذائف هاون" عبر الحدود، مشيرا إلى وقوع عشرة حوادث مماثلة منذ الأربعاء.

واتهمت حركة حماس القوات الإسرائيلية بالتوغل في قطاع غزة.

وكان الطيران الاسرائيلي شن غارات ليل الأربعاء أسفرت عن إصابة أربعة أشخاص بجروح بينهم ثلاثة أطفال، بحسب مسؤولين أمنيين فلسطينيين وإسرائيليين.

وتصاعد العنف هذا يعزز المخاوف من سقوط اتفاق وقف إطلاق النار الذي تم التوصل إليه بين اسرائيل وحركة حماس بعد الحرب الإسرائيلية المدمرة على قطاع غزة بين تموز/يوليو وآب/اغسطس 2014 التي استمرت 50 يوما وكانت الأطول والأكثر دموية ودمارا بين الحروب الثلاث على القطاع وأسفرت عن مقتل أكثر من 2200 فلسطيني.