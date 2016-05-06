عاصفة في إسرائيل.. بعد تشبيه مجتمعها بالنازي

عاصفة في إسرائيل أثارتها أقوال نائب رئيس هيئة الأركان يئير غولان الذي قال إنه يرى في المجتمع الإسرائيلي ظاهرة تشبه ما حصل في أوروبا قبل سبعين عاما في المجتمع النازي، وذلك في تصريح له خلال ـمسية ذكرى المحرقة.

وأضاف غولان: "إن المحرقة اليهودية يجب أن تذكر الإسرائيليين بكيفية التعامل مع الآخر".

ومن على ذات المنصة، صرح رئيس وزراء إسرائيل قائلاً إن: "أوروبا انضمت إلى الإسلام المتطرف، وفق تعبيره، في التحريض على إسرائيل".

من جهته، اعتبر المحلل السياسي الإسرائيلي، أوري درومي، أن "أقوال نائب رئيس هيئة الأركان مهمة جداً وشجاعة، ومن المهم في ذكرى الكارثة أن ننظر إلى أنفسنا وكيف نتصرف". وتابع موضحاً أن "الموضوع أثار ضجة لأنه أتى من عسكري بهذا المستوى، أعتقد أنه قصد نظرتنا الشمولية نحو العرب، وقضية الجندي في الخليل، وأنا فخور جدا بأنه قال هذا".

إلى ذلك، كتب وزير الأمن الإسرائيلي موشيه يعالون في حسابه في تويتر قائلاً إنه يدعم غولان، فيما سارع نفتالي بينيت إلى اعتبار الأقوال مسيئة وسيستخدمها من ينكرون المحرقة.

أما الجيش الإسرائيلي فأصدر بيانا قال فيه إن أقوال غولان أُخرِجت من إطارها.