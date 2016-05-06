غرينبيس تحذر: خطة لبنان لمعالجة النفايات خطيرة

اعتبرت منظمة غرينبيس المتوسط التي تعنى بالبيئة خطة الحكومة اللبنانية لمعالجة أزمة النفايات خطيرة وغير مسؤولة وغير صالحة، محذرة من أنها تخلّف آثاراً بيئية وصحية بالغة على المستوى المحلي وعلى مستوى منطقة البحر الأبيض المتوسط بشكل عام.

وكانت غرينبيس المتوسط الى جانب الحراك البيئي قد عملت في التسعينات على حملات متنوعة في لبنان تهدف الى تطبيق خطة مستدامة لادارة النفايات، وهي قائمة على مبادئ بيئية واجتماعية سليمة وفقاً لرؤية تتطالب بمجتمع صفر نفايات. وهذه المبادئ لا تزال راسخة في المطالب الحالية للمجتمع المدني اللبناني الذي تدعمها غرينبيس المتوسط. فقد بات واضحًا اليوم، أكثر من أيّ وقت مضى، أن مشكلة إدارة النفايات في لبنان ليست ناجمة عن عدم توفّر الحلول ولا عن نقص في المعرفة. وسبب هذه الأزمة يعود إلى انعدام الإرادة السياسية لدى صناع القرار اللبنانيين من أجل تبني خطة إدارة النفايات التي تعطي الأولوية لصحة المواطنين، والبيئة، والتزامات لبنان الاقليمية والدولية.

ودعت غرينبيس المتوسط الى:

○ وقف العمل على مطامر النفايات على السواحل اللبنانية: كوستا برافا وبرج حمود.

○ وقف العمل على خطة بناء محارق النفايات في لبنان.

○ وقف رمي النفايات غير المفرزة وغير المعالجة منها في مطمر الناعمة.

○ تشجيع البلديات واتحادات البلديات على تطوير حلول محلية لادارة النفايات، وفقاً للمبادئ الواردة في ورقة غرينبيس المتوسط حول خطة الحكومة اللبنانية لادارة النفايات.

○ ضرورة وضع وتنفيذ استراتيجية وطنية تتوافق مع ادارة مستدامة للنفايات، وفقاً للمبادئ الواردة في ورقة غرينبيس .