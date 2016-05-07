أفغانستان.. مقتل جنديين من الأطلسي بنيران مسلحين

قتل مسلحان يرتديان زي الجيش الأفغاني، السبت، جنديين في قوة الحلف الأطلسي في قاعدة بجنوب أفغانستان، بحسب ما أعلن التحالف الدولي.

وقال التحالف في بيان إن "عنصرين في قوة الحلف الأطلسي قتلا هذا الصباح حين أطلق شخصان يرتديان زي الجيش الأفغاني النار في جنوب أفغانستان"، من دون أن يحدد جنسية الضحيتين.

وأضاف أن عناصر قوة الأطلسي "ردوا بإطلاق النار وقتلوا المهاجمين".

ولم يكشف حلف الأطلسي مكان وقوع الهجوم قائلا انه يحقق في الحادث بالتعاون مع القوات الافغانية.

والهجمات "من الداخل" حين يصوب جنود افغان او عناصر من الشرطة سلاحهم على القوات الدولية كانت تطرح مشكلة كبيرة خلال السنوات التي كانت تقاتل فيها قوة الاطلسي الى جانب القوات الافغانية.

ولم تتبن حركة طالبان على الفور الهجوم. واعلن المتمردون الشهر الماضي بدء هجوم الربيع السنوي متوعدين بـ"هجمات واسعة النطاق" في مختلف انحاء افغانستان.

ويؤكد مسؤولون غربيون ان معظم هذه الهجمات تعود لدوافع شخصية او اختلاف ثقافي وليس مخططا لها من جانب المتمردين.

وانهى حلف شمال الاطلسي مهمته القتالية في افغانستان في ديسمبر 2014 وسحب القسم الاكبر من قواته رغم ان قوة قوامها 13 الف عنصر تبقى في البلاد للقيام بمهام تدريب وعمليات مكافحة الارهاب.