المفوضية الأوروبية: أزمة اللاجئين تشهد نقطة تحول

قال جان كلود يونكر، رئيس المفوضية الأوروبية في تصريحات نشرت، السبت، إن أزمة المهاجرين في أوروبا تشهد "نقطة تحول" بفضل اتفاق مع تركيا بوقف عدد الوافدين الجدد والذي بدأ يُظهر نجاحه.

وبموجب اتفاق تم التوصل إليه مع الاتحاد الأوروبي وافقت تركيا على المساعدة في وقف وصول المهاجرين غير الشرعيين إلى القارة الأوروبية مقابل التعجيل بمحادثات انضمامها إلى الاتحاد الأوروبي وتحرير التأشيرات وتقديم دعم مالي.

وقال يونكر لمجموعة "فنك ميديا" إن هذا الاتفاق الذي بدأ سريانه الشهر الماضي مكن أوروبا بالفعل من التحكم في تدفق المهاجرين بشكل أفضل. وأضاف"إننا في نقطة تحول".

"الاتفاق مع تركيا بدأ يكون له أثر، وعدد المهاجرين يتراجع بشكل كبير".

وقال إنه مازالت هناك حاجة لحدوث انخفاض كبير في الأعداد قبل إمكان إعلان انتهاء المشكلة، ولكنه أضاف أن الاتفاق أعطى الاتحاد الأوروبي فرصة للمناورة لتوفير نظام لجوء عادل وفعال على المدى المتوسط.

وتواجه أوروبا أكبر موجة هجرة منذ الحرب العالمية الثانية بعد تضاعف التدفق التقليدي للمهاجرين من إفريقيا بسبب اللاجئين الفارين من الحروب والفقر في الشرق الأوسط وجنوب آسيا.

وأغلق الاتفاق الطريق الرئيسي الذي عبر من خلاله مليون مهاجر بحر إيجه إلى اليونان العام الماضي، ولكن البعض يعتقد أن طرقا جديدة ستظهر عبر بلغاريا أو ألبانيا مع استئناف المعابر من البحر المتوسط إلى إيطاليا من ليبيا.

وانتقد يونكر قرار بناء سياج بين اليونان ومقدونيا.

وقال "لا أتفق مع رأي البعض بأن هذا السياج أو بناء أسيجة في أوروبا بشكل عام يمكن أن يسهم بأي شيء لحل أزمة اللاجئين على المدى البعيد.

"الأسيجة يمكن أن تمنع اللاجئين من التحرك ولكن لا يوجد سياج ولا جدار عال بما يكفي لمنع هؤلاء الأشخاص من القدوم إلى أوروبا عندما يفرون من الحرب والعنف في أوطانهم".