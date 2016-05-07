حركة "الوقوف ليلا" الفرنسية تدعو لحشد عالمي منتصف الشهر

دعت حركة "الوقوف ليلا" التي تعتصم كل مساء منذ أكثر من شهر في ساحة الجمهورية بوسط باريس السبت، إلى تعبئة في أوروبا والعالم في 15 ايار/مايو.

وقال جان (33 عاما) الذي يشارك في التظاهرات منذ نهاية آذار/مارس "نتجه نحو منطق تعميم التحرك في العالم".

وأضاف أن الهدف ليس تصدير الحركة الباريسية بل أن تنظم في اليوم نفسه تحركات "مستقلة" في مدن أوروبية عدة "تنسقها حركات اجتماعية" وتتناول مسائل مشتركة كالمهاجرين والتقشف وحرية التبادل.

كما شدد على الرغبة في "تنشيط" التظاهرات في باريس وفرنسا التي نشأت من معارضة مشروع لإصلاح قانون العمل.

وتم اختيار هذا الموعد ليصادف مع التحرك الشعبي الإسباني الذي نشأ في مدريد في 15 أيار/مايو 2011.

وصباح السبت تعاقب خطباء من جنسيات عدة على إلقاء كلمات في ساحة الجمهورية مختصرين التحركات المناهضة للعولمة في السنوات الأخيرة.

وقال يوناني أمام 200 شخص أن التجمع في باريس يذكره بالتجمع في ساحة سينتاغما في أثينا رمز التظاهرات ضد التقشف، فيما تحدثت أميركية عن حركة "احتلال وول ستريت" في خريف 2011.

وهذه الحركة التي اطلقت في 31 آذار/مارس عشية تظاهرة احتجاجا على مشروع تعديل قانون العمل، تمكنت فقط من اجتذاب بضع مئات أو آلاف كل ليلة.