غارتان جويتان إسرائيليتان على قطاع غزة

شن سلاح الجو الإسرائيلي، فجر السبت، غارتين على موقعين في خان يونس جنوب قطاع غزة، أحدهما تابع لكتائب عز الدين القسام، الجناح العسكري لحركة حماس، من دون أن تسفرا عن إصابات بشرية، كما أفاد مصدر أمني وشهود عيان.

وقال المصدر الأمني إن "طائرات الاحتلال أغارت بعدة صواريخ على منطقتين خاليتين قرب مصنعين للطوب في منطقتي الزنة والفخاري بخان يونس، ما أسفر عن وقوع أضرار في المصنعين ولم تقع إصابات".

وأكد شهود عيان أن إحدى الغارتين استهدفت بصاروخين موقعا لكتائب القسام في بلدة عبسان شرق خان يونس، ما أحدث أضرارا في الموقع.

من جهته، أعلن جيش الاحتلال أن طائراته شنت غارتين، السبت، على موقعين لحركة حماس في قطاع غزة ردا على إطلاق صاروخ على مواقع إسرائيلية.

وتعتبر هذه المواجهات الأولى المباشرة بين حماس وجيش الاحتلال منذ حرب 2014 المدمرة التي استمرت خمسين يوما وانتهت بوقف إطلاق نار هش.

وأكدت حركة حماس، الجمعة، أنها لا تريد حربا جديدة، لكنها لن تسمح بتوغلات الجيش الإسرائيلي داخل أراضي قطاع غزة.