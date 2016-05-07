غزة.. أسرة فلسطينية تفقد 3 أطفال في حريق

لقي 3 أطفال فلسطينيين من عائلة واحدة مصرعهم وأصيب آخرون، في وقت متأخر من مساء الجمعة، إثر حريق هائل اندلع بسبب الشموع في منزلهم الكائن بمخيم الشاطئ غربي مدينة غزة، بحسب مصادر محلية.

وقال جهاز الدفاع المدني الفلسطيني، في بيان إن "حريقاً ضخماً اندلع في منزل يعود لعائلة (أبو هندي) في مخيم الشاطئ للاجئين، أسفر عن وفاة 3 أطفال، وإصابة آخرين جميعهم من عائلة واحدة".

وأوضح الدفاع المدني، أنه "بعد السيطرة التامة على الحريق، كشف التحقيق وجود آثار للشموع على غسالة كانت هي السبب في اشتعال النيران"، دون تفاصيل أخرى.

ويعاني قطاع غزة منذ 10 سنوات من أزمة كهرباء كبيرة، بدأت عقب قصف إسرائيل لمحطة توليد الكهرباء الوحيدة في القطاع منتصف عام 2006.

وتتسبب الوسائل التي يستخدمها الفلسطينيون في إنارة منازلهم خلال فترة انقطاع الكهرباء، ولا سيما الشموع، في العديد من الحرائق والمآسي الإنسانية.

وكان من أكثر تلك الحوادث صدمة وفاة أسرة فلسطينية كاملة مكونة من 6 أشخاص، هم: الأب والأم وأطفالهما الأربعة في مدينة غزة، نتيجة حريق تسببت به شمعة كانوا يستخدمونها في إنارة المنزل نهاية شهر يناير 2013.