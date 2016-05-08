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إعدام 6 سجناء من طالبان في أفغانستان

المصدر: كابول – فرانس برس
عناصر من طالبان بأفغانستان "أرشيفية"
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نفذ الأحد حكم الإعدام شنقاً بحق ستة عناصر من حركة طالبان، في أول موجة أحكام إعدام يوافق عليها الرئيس الأفغاني، أشرف غني، منذ توليه السلطة في 2014.

وأعلن القصر الرئاسي في افغانستان في بيان: "بموجب الدستور الافغاني، وافق غني على إعدام ستة إرهابيين نفذوا جرائم خطيرة ضد المدنيين والأمن العام".

وأكد مصدر حكومي لوكالة فرانس برس أن المحكومين الستة من عناصر طالبان.

ووعد غني الشهر الماضي برد عسكري أقوى على حركة طالبان، متعهداً تشديد العقوبات بموجب القانون بما يشمل إعدام متمردين محكومين.

ويأتي ذلك رداً على هجوم لطالبان استهدف مكتباً للخدمات الأمنية وسط كابول، أوقع 64 قتيلا واعتبر الأكثر دموية في العاصمة الافغانية منذ العام 2001.

وأدى هذا الهجوم في 19 نيسان/أبريل إلى تجميد الجهود الدولية التي بذلت في الأشهر الماضية لاستئناف محادثات السلام برعاية باكستان إثر توقفها الصيف الماضي بعدما أكدت حركة طالبان وفاة قائدها الملا عمر.

وبعد موقف الرئيس الافغاني هددت طالبان "بعواقب وخيمة" في حال تم إعدام عناصر من صفوفها.

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