مقتل 73 شخصاً على الأقل بحادث سير في أفغانستان

قتل 73 شخصا على الأقل اليوم الأحد في حادث اصطدام حافلتين وناقلة نفط على طريق رئيسي في شرق أفغانستان، وفق ما أعلنت وزارة الصحة الأفغانية.

وقال المتحدث باسم الوزارة إسماعيل قوصي لوكالة "فرانس برس"، إن "معظم القتلى احترقوا إلى درجة يصعب التعرف عليهم".

من جهته، قال جاويد سالانجي، المتحدث باسم حاكم غزنة، إن حافلتين تقلان نحو 125 راكباً من كابول إلى قندهار في جنوب أفغانستان اصطدمتا بالناقلة التي كانت تتحرك في الاتجاه المعاكس، ما أدى إلى اندلاع حريق في العربات الثلاث.

وقال إن وحدات عسكرية أفغانية هرعت إلى مكان الحادث في منطقة مقر وتمكنت من إنقاذ بعض الركاب ولكن كثيراً من المصابين في حالة خطيرة.

وأوضحت صور نشرت على مواقع التواصل الاجتماعي أعمدة من الدخان الأسود الكثيف تتصاعد في الهواء فوق حطام الحافلتين المحترقتين.