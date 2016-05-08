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إسرائيل.. الشيخ رائد صلاح ينفذ حكماً بالسجن 9 أشهر

المصدر: دبي - قناة العربية
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بدأ رئيس الحركة الإسلامية داخل إسرائيل، الشيخ رائد صلاح، تنفيذ حكم بالسجن مدته تسعة أشهر بتهمة التحريض.

وقال نائب رئيس الحركة الإسلامية في إسرائيل التي حُظِر نشاطها في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، الشيخ كمال الخطيب، إن رائد صلاح دخل سجن بئر السبع لكن مصلحة السجون أخبرت محاميه أنه سيتم نقله لقضاء كل المحكومية في سجن نفحة.

وكانت محكمة إسرائيلية قد قضت في تشرين الأول/أكتوبرالماضي بسجن صلاح 11 شهراً بتهم تتعلق بتصريحات له في عام 2007 وتم استئناف الحكم الذي خفض إلى تسعة أشهر على أن يبدأ تنفيذه اليوم الأحد.

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