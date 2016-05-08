ارتفاع عدد قتلى انهيار مبنى في كينيا إلى 49

قالت السلطات الكينية اليوم الأحد إن عدد القتلى جراء انهيار مبنى سكني متعدد الطوابق في العاصمة الكينية نيروبي قبل أسبوع ارتفع إلى 49 قتيلا بعد انتشال المزيد من الجثث من تحت الأنقاض.

والمبنى المقام في منطقة هوروما السكنية الفقيرة في نيروبي مؤلف من 6 طوابق وكانت السلطات قالت إنه غير صالح للسكن إلا أنه لم يتضح لماذا ظل مأهولا بالسكان.

وانهار المبنى جراء هطول غزير للأمطار في 29 ابريل/نيسان. وقال جافيث كومي قائد شرطة نيروبي للصحافيين "جرى انتشال سبع جثث أخرى من المبنى المنهار في مطلع الأسبوع ليرتفع عدد القتلى إلى 49".

وأضاف أن عدد من جرى إنقاذهم بلغ 140 وأن عملية الإنقاذ مستمرة في المكان.