الصومال.. استخدام القوات الحكومية للأطفال كمخبرين

سلط تقرير لصحيفة "واشنطن بوست" الضوء على الاستخدام الواسع للأطفال المخبرين من قبل القوات الحكومية الصومالية المدعومة من وكالة الاستخبارات الأميركية.

التقرير أشار إلى أن هؤلاء الأطفال كانوا يحاربون مع تنظيم "الشباب" الصومالي في خطوط القتال الأمامية قبل أن يهربوا وتقبض عليهم السلطات أثناء عملياتها.

وأوضحت الصحيفة - في تقرير حصري لها من مقديشو - أن هؤلاء الأطفال الذين تبلغ أعمار بعضهم 10 سنوات فقط، يُساقون بواسطة أفراد جهاز الأمن - دون أن يغطوا وجوههم - إلى الأحياء التي يختبئ فيها أعضاء تنظيم "الشباب" ويؤمرون بأن يُدلوا على رفاقهم القدامى.

وقد قُتل كثير منهم بواسطة "الشباب" جراء عملهم هذا، وحاول أحدهم الانتحار أثناء احتجازه في مقر الأمن.

وقالت "واشنطن بوست" إن متحدثاً باسم الاستخبارات الأميركية رفض التعليق على هذه القضية، لكن من المعروف أن واشنطن كانت في السابق تدعم الحكومة الصومالية رغم انتهاكها لحقوق الإنسان.