قمة دولية في لندن الخميس حول مكافحة الفساد

أعلنت الحكومة البريطانية، السبت، أن قادة من العالم أجمع سيشاركون في لندن، الخميس، في قمة حول مكافحة الفساد، يأمل من خلالها رئيس الوزراء ديفيد كاميرون أن يضع التصدي لهذه الآفة "في صدارة الأجندة الدولية".

وأوضحت رئاسة الوزراء في بيان أن كاميرون سيطلب من القادة التوقيع على "أول إعلان عالمي على الإطلاق ضد الفساد".

وأضافت أن الإعلان ينص على التزام الموقعين عليه "العمل سويا" ضد الفساد والاعتراف بأن "الفساد يقوض الجهود الرامية لمكافحة الفقر ونشر الرخاء ومكافحة الإرهاب والتطرف".

كما ينص الإعلان على "التصدي للفساد اينما وجد، وملاحقة ومعاقبة مرتكبيه او مسهليه أو المتآمرين مع هؤلاء".

وأكد كاميرون في بيان أن "الانتصار في المعركة ضد الفساد لا يتم بين ليلة وضحاها، هو يتطلب وقتا وشجاعة وعزما".

ويشارك في القمة خصوصا رؤساء دول تعاني من الفساد، مثل الرئيسين الأفغاني أشرف غني والنيجيري محمد بخاري.

كما دعا كاميرون إلى القمة كلا من وزير الخارجية الأميركي جون كيري، والمديرة العامة لصندوق النقد الدولي كريستين لاغارد، ورئيس البنك الدولي جيم يونغ كيم ورئيس منظمة "الشفافية الدولية" غير الحكومية المتخصصة بمكافحة الفساد خوسيه اوغاز.