مقتل جنديين تركيين بانفجار عبوة جنوب شرق البلاد

قتل جنديان تركيان، الأحد، بانفجار عبوة في نصيبين شمال شرق تركيا، حيث تخوض قوات الأمن مواجهة مع متمردي حزب العمال الكردستاني، وفق ما أفاد مسؤول عسكري لوكالة فرانس برس.

وأصيب عسكري أيضاً بجروح بالغة بانفجار هذه العبوة يدوية الصنع التي كان الجنود يحاولون تفكيكها، بحسب المسؤول الذي طلب عدم كشف هويته، مؤكداً أنها زرعت من قبل متمردي "العمال الكردستاني".

ويشن الجيش عملية عسكرية واسعة النطاق بمدينة نصيبين في محافظة ماردين، حيث قتل ثمانية من الكردستاني السبت، وفق ما أكدت قيادة الأركان في بيان الأحد.

من جهة أخرى، شن الطيران التركي غارات ليل السبت-الأحد على قواعد خلفية لحزب العمال الكردستاني شمال العراق، ما أدى إلى تدمير مخابئ ومستودعات ذخائر، وفقاً لوكالة الأناضول.

وتجدد النزاع الكردي العام الماضي، منهياً مفاوضات سلام بدأت في خريف 2012 بين الحكومة التركية وحزب العمال الكردستاني، ما أسفر عن مقتل أكثر من 40 ألف شخص منذ العام 1984.