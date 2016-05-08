مقتل ناشط باكستاني بارز مناهض لطالبان بالرصاص في كراتشي

قالت الشرطة إن مسلحين قتلوا بالرصاص ناشطاً حقوقياً باكستانياً بارزاً معروفاً بمواقفه المناهضة لـ"طالبان" وغيرها من الجماعات المتطرفة في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية في وقت متأخر من مساء السبت.

وقالت الشرطة إن خورام زكي قتل في مقهى في الهواء الطلق في وسط كراتشي وأصيب مرافق له.

وأعلن فصيل "حكيم الله"، التابع لحركة "طالبان" الباكستانية، مسؤوليته عن الهجوم في اتصال هاتفي قائلاً إن زكي استهدف لموقفه من رجل الدين المتشدد عبدالعزيز.

ولم تتمكن الشرطة من التحقق من مزاعم جماعة "حكيم الله"، وقالت إن الجماعة أعلنت مسؤوليتها في السابق عن هجمات لم تنفذها في كراتشي التي يقطنها 20 مليون نسمة، وتتسم بتنوع عرقي وطائفي كبير وشهدت أحداث عنف سياسي.

وقال مقدس حيدر، المسؤول البارز بالشرطة اليوم الأحد: "كان زكي جالساً في مقهى حيث استهدفه أربعة مسلحين وصلوا على دراجتين ناريتين".