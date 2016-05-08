مقتل ناشط باكستاني بارز مناهض للتطرف في كراتشي

قالت الشرطة إن مسلحين قتلوا بالرصاص ناشطا حقوقيا باكستانيا بارزا معروفا بمواقفه المناهضة لطالبان وغيرها من الجماعات المتطرفة في مدينة كراتشي الساحلية الجنوبية في وقت متأخر من مساء أمس السبت.

وأضافت الشرطة إن خورام زكي قتل في مقهى في الهواء الطلق في وسط كراتشي وأصيب مرافق له.

وأعلن فصيل حكيم الله التابع لحركة طالبان الباكستانية مسؤوليته عن الهجوم في اتصال هاتفي برويترز، قائلا إن زكي استهدف لموقفه من رجل الدين المتطرف عبد العزيز.

ولم تتمكن الشرطة من التحقق من مزاعم الجماعة، وقالت إن الجماعة أعلنت مسؤوليتها في السابق عن هجمات لم تنفذها في كراتشي التي يقطنها 20 مليون نسمة وتتسم بتنوع عرقي وطائفي كبير وشهدت أحداث عنف سياسي.