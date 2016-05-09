أردوغان: "التحالف" لم يدعم تركيا في حربها ضد داعش

اتهم الرئيس التركي، رجب طيب أردوغان، دول التحالف الدولي ضد داعش بعدم دعم تركيا في حربها على التنظيم. وقال في خطاب ألقاه في اسطنبول، الأحد، إنهم تركوا تركيا تحارب التنظيم وحدها، مشيراً إلى أنه ليس هنالك من ألحق الخسائر بداعش مثل بلاده.

واتهم الرئيس التركي دول أوروبا دون أن يسميها، بأنها أغلقت أبوابها أمام المهاجرين السوريين بمجرد أن أصبحوا مصدر قلق لهم.

وأضاف أردوغان: "ليس هناك أي من أولئك الذين يدعون للقتال ضد داعش في سوريا ألحق خسائر بالتنظيم بقدر ما ألحقناها نحن، ولا دفع ثمنا باهظا مثل الذي دفعناه. لقد تركونا وحدنا في قتالنا ضد هذا التنظيم الذي يؤلمنا بالتفجيرات الانتحارية مرة، ومرة بالهجمات على كيليس، وعندما فتحت تركيا أبوابها للمهاجرين أغلقوا هم أبوابهم بمجرد أن أصبحوا مصدر قلق لهم. ليس لديهم رحمة ولا عدالة، بل ديكتاتورية. نحن نريد حل الأزمة السورية من خلال إنشاء منطقة آمنة والقضاء على الأسباب التي تجبر الناس على الهجرة، غير أنهم حاولوا تغيير مسار مقترحنا لهم".