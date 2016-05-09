استفتاء بريطانيا يغري الأوروبيين.. نصفهم يرغب بمثيله

أشار استطلاع للرأي نشر اليوم الاثنين إلى أن نحو نصف الناخبين في 8 دول كبيرة بالاتحاد الأوروبي يريدون أن يتمكنوا من التصويت على ما إذا كانت بلادهم تبقى في الاتحاد الأوروبي مثلما سيفعل البريطانيون في استفتاء يجري الشهر المقبل.

وقال استطلاع أجرته شركة ابسوس-موري إن 45% من أكثر من 6 آلاف شخص شملهم الاستطلاع في بلجيكا وفرنسا وألمانيا والمجر وإيطاليا وبولندا وإسبانيا والسويد قالوا إنهم يريدون استفتاء خاصا بهم، وإن الثلث سيختارون الانسحاب من الاتحاد الأوروبي إذا مُنحوا هذه الفرصة.

وأضافت الشركة أن حجم التصويت المحتمل بالانسحاب تراوح بين نسبة مرتفعة بلغت 48 و41% في إيطاليا وفرنسا بالترتيب، ونسبة منخفضة بلغت 22 و26% في بولندا وإسبانيا.

وقال بوبي دوفي رئيس الأبحاث الاجتماعية في ابسوس-موري إن "الإيطاليين بشكل خاص يأملون بأن تتوافر لهم فرصة الذهاب إلى الانتخابات بشأن عضويتهم في الاتحاد الأوروبي، ما يعطي إحساسا بأنه حتى إذا صوت (البريطانيون) بالتمسك بالوضع الراهن في يونيو فإن هذه لن تكون نهاية مخاوف الاتحاد الأوروبي".

ووجد استطلاع ابسوس-موري عبر الانترنت أن 49% من الناس في الدول الثماني يعتقدون أن بريطانيا ستصوت بالانسحاب من الاتحاد الأوروبي في 23 يونيو، وهو ما يزيد عن النسبة في بريطانيا نفسها والتي بلغت 35% حسبما أظهر الاستطلاع.