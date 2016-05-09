الأردن: لسنا بمنأى عن التحديات التي تعصف بالمنطقة

قال قائد الجيش الأردني الفريق أول الركن مشعل الزبن في كلمة ألقاها عن العاهل الأردني، إنه لا يوجد أصعب من الخطر الذي تشكله التنظيمات الإرهابية و"الخوارج"، والتي وصفها بـ"الهجينة"، مؤكداً أن الحل يكمن في أهمية تطوير العمل الاستخباري بين الدول وتوحيد الصفوف.

وتابع الزبن خلال افتتاح أعمال الدورة الحادية عشرة لمعرض "سوفكس 2016"، الاثنين، أن بلاده ليست مستثناة من التحديات المتواصلة التي تعصف في المنطقة، وأن الأردن أدرك قيمة التعاون والمشاركة بين الدول في معالجة التحديات الأمنية.

وأضاف أن زيادة الأحداث خلال السنوات الأخيرة والنزاعات الداخلية في بعض الدول استجوبت تدخلات عسكرية، وأن العدو يسعى إلى تعزيز مصالحه من خلال استخدام وسائل غير تقليدية، مؤكداً أن بلاده زودت قوّاتها المسلحة بأحدث المعدات.

ودعا الزبن إلى التعاون بين قادة الجيوش للعمل على عمليات عسكرية تستخدم أهم الأسلحة، سواء كانت صغيرة أو كبيرة.

وفي كلمة لقائد العمليات الخاصة الأميركية، الجنرال ريموند توماس، أكد فيها محاولات تنظيم داعش تصدير النزاع إلى ليبيا وبنغلادش والشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

وقال الجنرال الأميركي إن بلاده أثرت على التنظيم خلال العام الأخير من الناحية الاقتصادية، وأضعفت قدرتهم بعد أن كان هناك لهم تقدم قبل عامين.

ويتمثل "سوفكس 2016" بالمعرض الدفاعي الأكبر في العالم المتخصص في مجال العمليات الخاصة والأمن القومي والوحيد في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حيث يركز على جميع شؤون ومعدات العمليات الخاصة وقوات حفظ السلام والتجهيزات الدفاعية ومجالات التدريب والتنظيم ومستلزمات العمليات الخاصة والأجهزة الأمنية.