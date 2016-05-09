بالصور.. روسيا تستعرض أسلحة استخدمتها في سوريا

استعرضت روسيا معداتها العسكرية الحديثة في عرض عسكري ضخم في الميدان الأحمر في موسكو، اليوم الاثنين، عرضت فيه نظامها الصاروخي المضاد للطائرات المستخدم لحماية قاعدتها في سوريا وبعض الطائرات التي نفذت مهام هناك.

والعرض العسكري حدث سنوي لإحياء ذكرى انتصار الاتحاد السوفيتي السابق على النازيين في الحرب العالمية الثانية، وحضره الرئيس فلاديمير بوتين في منصة امتلأت بقدامى المحاربين.

وشاهد الزعيم الروسي آلافا من أفراد القوات الروسية المشاركة في العرض وسط الميدان الشهير على أنغام موسيقى عسكرية.

وركز بوتين في تصريحاته خلال العرض على أهمية هزيمة قوات النازي في الحرب العالمية الثانية، لكنه تحدث كذلك عن الحاجة الآن لمحاربة الإرهاب العالمي والتعاون مع دول أخرى للقيام بذلك.

وأقيم عرض عسكري أصغر حجما في القاعدة الروسية في سوريا.