تراجع أعداد اللاجئين الوافدين إلى ألمانيا

أعلنت وزارة الداخلية الألمانية، الاثنين، تراجعا جديدا بنحو الربع في عدد الوافدين من طالبي اللجوء في أبريل، مقارنة مع مارس في تأكيد لهذا المنحى منذ إغلاق طريق البلقان.

وتم إحصاء قرابة 16 ألف مهاجر يعتزمون التقدم بطلبات لجوء في أبريل، مقارنة بـ120 ألفا في ديسمبر و90 ألفا في يناير و60 ألفا في فبراير و20 ألفا في مارس.

وتابعت الوزارة أن السوريين في مقدمة الوافدين مع 2724 شخصا، يليهم الأفغان (2063) والعراقيون (1853) والإيرانيون (1016) والروس (916).

في المقابل، سجل تزايد كبير في عدد طلبات اللجوء التي يتم تقديمها مع 60943 ملفا في أبريل، بينها 25891 قدمها سوريون.

وكان حوالي 1,1 مليون طلب لجوء وصلوا إلى ألمانيا العام 2015.