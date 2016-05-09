تركيا: إلغاء التأشيرات يسرع انضمامنا إلى اتحاد أوروبا

أعرب الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، الاثنين، عن أمله في أن يؤدي إعفاء الأتراك من التأشيرات لدخول فضاء شنغن إلى تسريع مفاوضات انضمام بلاده إلى الاتحاد الأوروبي.

وفي بيان أكد فيه أن عضوية تركيا في الاتحاد الأوروبي "هدف استراتيجي" قال أردوغان "آمل أن يشكل الإعفاء من التأشيرات خطوة إيجابية في الإيفاء بالوعود التي قطعت وفي تسريع عملية الانضمام".

وجاءت كلمة أردوغان بمناسبة الاحتفال "باليوم الأوروبي" بعد أن حذر بروكسل، الجمعة، من أن تركيا لن تغير قانون "مكافحة الإرهاب" لكي تحصل على الإعفاء من التأشيرات.