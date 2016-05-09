فرنسا: لدينا 80 تدبيرا إضافيا لمحاربة التطرف والإرهاب

قال رئيس الحكومة الفرنسية مانويل فالس، اليوم الاثنين، إن عدد المقاتلين الأجانب في صفوف تنظيم "داعش" في سوريا والعراق انخفض من 15 إلى 12 ألفا، مشيرا إلى أن هذا الانخفاض في العدد جاء بسبب إجراءات منع سفر المقاتلين من أوروبا إلى مناطق الصراع في الشرق الأوسط.

وأوضح أن "من الـ12 ألف فرد يأتي نصفهم من بلدات الشرق الأوسط والمغرب، وهناك 4000 مقاتل جاؤوا من منطقة القوقاز وآسيا الوسطى. وهناك 5000 فرد من أوروبا التحقوا بمنطقة الصراع منذ البداية وبقي عدد منهم من هناك، بينهم حوالي 900 فرنسي، وهم المجموعة المقاتلة الأهم".

كما كشف فالس عن برنامج للحد من التطرف يدخل حيز التنفيذ في الصيف، ويستهدف السجون والمراكز التعليمية والإعلام، متحدثاُ عن "العمل على إنشاء مركز لرعاية المتطرفين التائبين في كل منطقة".

وتابع: "مراكز التأهيل ستستقبل المتطرفين الذين لا يمكن سجنهم.. وأول مركز لرعاية الأشخاص المتطرفين سيدشن هذا الصيف".

وأكد أن فرنسا أضافت 80 تدبيراً لمحاربة التطرف والإرهاب، مضيفاً: "سندخل قانونا جديدا لمراقبة العائدين من القتال في سوريا".

وأخيراً، أكد فالس أن الحكومة الفرنسية تشرك الديبلوماسية الفرنسية لحل الأزمات التي تغذي التطرف.