فلسطيني مضرب عن الطعام منذ شهرين يلتمس تحريره

تنظر المحكمة العليا الإسرائيلية، غداً الثلاثاء، في التماس قدمه معتقل فلسطيني مضرب عن الطعام منذ 68 يوما، احتجاجا على تمديد اعتقاله الإداري.

وأفادت المتحدثة باسم "نادي الأسير الفلسطيني"، أماني سراحنة، أن المحكمة الإسرائيلية ستنظر في وضع الشاب سامي جنازرة المعتقل منذ 15 نوفمبر الماضي، وتم تجديد اعتقاله الإداري لأربعة شهور.

وجنازرة (43 عاما) محتجز الآن في مستشفى سروكا الإسرائيلي الذي نُقل إليه قبل أيام، إثر تدهور حالته الصحية بعد إضراب عن الطعام بدأ في الثالث من مارس الماضي.

ووضع جنازرة، الذي ينتمي إلى "حركة فتح"، في الاعتقال الإداري لدة ستة شهور، غير أنه تم تمديد اعتقاله مرة أخرى لمدة أربعة شهور.

وحسب "نادي الأسير الفلسطيني"، فإن أكثر من 700 فلسطيني يخضعون للاعتقال الإداري في السجون الإسرائيلية، من أصل أكثر من 7000 معتقل.

وتمارس إسرائيل الاعتقال الإداري بحق الفلسطينيين، وفق قانون الطوارئ الذي ورثته عن بريطانيا، والذي يسمح بوضع المعتقل في الاعتقال الإداري دون إظهار التهمة الموجه إليه.