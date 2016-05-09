كاميرون:خروج بريطانيا من الاتحاد تهديد للسلام في أوروبا

قال رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون، الاثنين، إن بلاده ستكون بأمان ببقائها ضمن الاتحاد الأوروبي، أما إذا اختارت الخروج منه في استفتاء 23 يونيو فإن السلام في أوروبا قد يكون مهددا.

وأضاف كاميرون في خطاب ألقاه في المتحف البريطاني في لندن أن "الاتحاد الأوروبي ساهم في مصالحة بلدان خاضت حروبا طوال عقود" في إشارة إلى النزاعات التي هزت أوروبا خلال القرون السابقة.

وأكد "من مصلحة المملكة المتحدة الحفاظ على هدف مشترك في أوروبا تجنبا لنزاعات بين الدول الأوروبية مستقبلا. هذا يتطلب بقاء المملكة المتحدة عضوا" في الاتحاد الأوروبي.