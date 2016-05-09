لائحة يدعمها الحريري تعلن فوزها في انتخابات بلدية بيروت

أعلن رئيس لائحة انتخابية مدعومة من أحزاب لبنانية رئيسية في وقت مبكر اليوم الاثنين أن لائحته فازت بانتخابات البلدية في بيروت في مواجهة تحد من حركة مستقلة سعت لجذب الناخبين الغاضبين من الشلل السياسي في البلاد.

وبعد إعلانه الذي اعتمد على نتائج أولية، ذكرت وسائل إعلام محلية أن لائحة "البيارتة" التي يرأسها جمال عيتاني حققت فوزاً حاسماً. وستعلن النتائج النهائية في وقت لاحق اليوم الاثنين.

وتتمتع اللائحة بدعم من أحزاب رئيسية، بينها تيار المستقبل، الذي يتزعمه رئيس الوزراء الأسبق، سعد الحريري. وجرت انتخابات البلدية أمس الأحد في بيروت على 24 مقعداً.