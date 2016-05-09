محاكمة جندي إسرائيلي متهم بإطلاق النار على فلسطيني جريح

بدأت، صباح الاثنين، في يافا بالقرب من تل أبيب محاكمة جندي إسرائيلي يحمل الجنسية الفرنسية متهماً بالإجهاز على فلسطيني جريح، حسبما أفادت مراسلة لوكالة "فرانس برس".

وتلت رئيسة المحكمة العسكرية التي تتألف من 3 قضاة عسكريين البيان الاتهامي بحق ايلور عزريا (19 عاماً) الذي أحاطت به أسرته وجلس مرتدياً زيه العسكري في الصف الأول من القاعة الضيقة.

ويتهم عزريا بأنه أطلق في 24 مارس رصاصة على رأس فلسطيني جريح كان ممداً على الأرض، وبالتالي لم يكن يشكل خطراً، وذلك بزعم أنه شن هجوماً بالسكين على جنود إسرائيليين في الخليل بجنوب الضفة الغربية المحتلة.