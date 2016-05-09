محكمة إماراتية تقضي بالمؤبد على زوج "شبح الريم"

قضت محكمة في أبوظبي، اليوم الاثنين، بالمؤبد على الإماراتي الملقب بزوج "شبح الريم".

وحكمت محكمة أمن الدولة بالمحكمة الاتحادية العليا في ختام جلستها التي عقدتها اليوم الاثنين على محمد عبدالقادر سالم الحبشي الهاشمي، الملقب بزوج "شبح الريم"، بالسجن المؤبد عما نسب إليه من اتهامات وارتكاب جرائم مخالفة للقوانين ومصادرة ‏كافة المضبوطات من أجهزة وأدوات استخدمت في ارتكاب الجرائم المنسوبة إليه. وكذلك إغلاق كافة المنتديات والمواقع الالكترونية الخاصة بالمتهم على شبكة الانترنت والتي استخدمت للترويج لتنظيم إرهابي، بحسب ما أوردته صحيفة "البيان" الإماراتية.

وكان قد تم تنفيذ حكم الإعدام في يوليو الماضي على الإماراتية آلاء بـدر عبدالله، الملقبة بـ"شبح الريم"، لإدانتها بقتل مدرسة أميركية في رياض الأطفال في ديسمبر عام 2014.

وكانت المحكوم عليها قد ارتكبت جرائم قتل المجني عليها أبوليا بلازس ريان طعناً بسكين، والشروع في قتل قاطني إحدى شقق بناية بكورنيش أبوظبي بوضع قنبلة يدوية الصنع قرب باب الشقة وإشعال فتيل تفجيرها، وجمع مواد متفجرة محظور تجميعها، وإنشاء وإدارة حساب إلكتروني على الشبكة المعلوماتية باسم مستعار.

كما أدينت بترويج أفكار جماعات إرهابية، ونشر معلومات من خلاله بقصد الإضرار بسمعة وهيبة ومكانة دولة الإمارات والنيل من رموزها، وتقديم أموال لتنظيم إرهابي لاستخدامها في ارتكاب عمليات إرهابية، وقد ارتكبت تلك الجرائم تنفيذاً لغرض إرهابي.