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مقتل 9 مسلحين وجندي خلال يومين من الاشتباكات جنوب تركيا

المصدر: ديار بكر (تركيا) - رويترز
عناصر من الجيش التركي "أرشيفية"
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قال الجيش التركي، اليوم الاثنين، إن 10 أشخاص على الأقل قتلوا خلال يومين من الاشتباكات بين قوات الأمن والمسلحين الأكراد في جنوب شرق تركيا.

وقتل مئات من الجنود ورجال الشرطة والمسلحين منذ تأجج القتال بين حزب العمال الكردستاني الانفصالي وقوات الأمن من جديد في يوليو.

وقالت هيئة الأركان العامة للجيش التركي على موقعها على الإنترنت، إن 9 من أفراد حزب العمال الكردستاني قتلوا، أمس الأحد، في بلدتي نصيبين وشرناق.

وأضاف الجيش أن جنديا قتل في اشتباكات اليوم الاثنين في نصيبين الواقعة على الحدود السورية والمفروض فيها حظر تجول على مدار اليوم منذ منتصف مارس. وذكر مصدر أمني أن القتال استمر في كل من نصيبين وشرناق طوال اليوم.

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