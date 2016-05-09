مقتل وإصابة نحو 15 شخصاً في انفجار بمقديشو

قُتل ستة أشخاص، بينهم انتحاريان، في هجوم شنه مسلحون من "حركة الشباب" المتطرفة على مقر قيادة شرطة المرور شرق العاصمة الصومالية مقديشو. وقد أعلنت الحركة مسؤوليتها عن الهجوم.

وقال مسؤولون محليون إن الانتحاريَين حاولا اقتحام المقر، قبل أن يُعدم أحدهما من قبل رجال الأمن، ليفجر الآخر نفسه داخل السيارة التي كان يقودها، ما أدى أيضاً إلى مقتل ثلاثة من أفراد شرطة المرور وإصابة ثمانية مدنيين، توفي أحدهم لاحقاً في المستشفى.

وأفاد سكان بأن أضراراً كبيرة لحقت بواجهة مبنى شرطة المرور. كما أدى الانفجار إلى تدمير محلات قريبة.

وتسعى "حركة الشباب"، التي تهاجم بصورة متكررة أهدافاً عسكرية ومدنية، للإطاحة بالحكومة الصومالية المدعومة من الغرب.



