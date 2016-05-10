أوباما يعقد اجتماعاً "أمنياً" لمحاربة داعش

قال البيت الأبيض إن الرئيس باراك أوباما سيجتمع مع مستشاريه للأمن القومي صباح الثلاثاء لمناقشة مساعي الولايات المتحدة لمحاربة تنظيم داعش.



وأضاف البيت الابيض في بيان أن الاجتماع "هو الأحدث في سلسلة اجتماعات لمجلس الأمن القومي التي عقدت في الأشهر القليلة الماضية في البيت الابيض ووزارات ووكالات رئيسية من بينها وكالة المخابرات المركزية ووزارة الخارجية ووزارة الدفاع بشأن حملتنا ضد الجماعة الإرهابية."

يأتي هذا بعد إعلان وزارة الدفاع الأميركية "البنتاغون" مساء الاثنين مقتل قائد تنظيم داعش في محافظة الأنبار العراقية وثلاثة متطرفين آخرين الجمعة في غارة جوية نفذها التحالف الذي تقوده الولايات المتحدة.

وصرح المتحدث باسم البنتاغون بيتر كوك أنه "في السادس من مايو استهدفت غارة جوية للتحالف أبو وهيب الأمير العسكري لداعش في محافظة الأنبار والعضو السابق في تنظيم القاعدة في العراق الذي ظهر في تسجيلات الفيديو التي نفذ فيها داعش إعدامات".